2.35 1 января в Главное управление МЧС России по Владимирской области, сообщает пресс-служба ведомства, поступило сообщение о загорании в частном жилом доме в поселке Филино Ковровского района.По прибытии спасатели обнаружили открытое горение части дома на 2 семьи, бани и гаража. Сотрудники МЧС не дали распространиться огню на вторую часть дома и ликвидировали пожар на площади 82 квадратных метра. . Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 6 единиц техники и 17 человек личного состава, в том числе от МЧС 4 единицы техники и 14 человек.Дознаватели МЧС расследуют причину случившегося.