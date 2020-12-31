Жителя Кмешковского района наказали за самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, в целях уклонения от административного надзора. По решению суда мужчину в апреле этого года поставили на профилактический учет в ОМВД России по Камешковскому району. Ему нельзя было менять место жительства без разрешения полиции. Однако в июле он самовольно, без уведомления соответствующего органа оставил место своего жительства и без уважительных причин дважды не явился на обязательную регистрацию. Через два дня его полицейские нашли в городе Карабаново Александровского района. За нарушение он получил судимость и условный срок, после апелляции ему смягчили наказание и назначили наказание в виде лишения свободы на срок три месяцев условно с испытательным сроком 1 год.