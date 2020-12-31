Жители трех районов – Муромского, Меленковского и Селивановского пожаловались в региональный Роспотребнадзор на некачественную питьевую воду, которая поступает в дома в селе Польцо Муромского района. По их слова, вода не соотвествовала требованиям санитарного законодательства. В ходе внеплановой выездной проверки установили, что у поставляемой воды существенно ухудшились качества поставляемой питьевой воды по санитарно-химическим показателям - превышены гигиенические нормативы содержания аммиака, железа, марганца, остаточного активного хлора), а также выявлено использование территории первого пояса зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с нарушением санитарно-эпидемиологических требований. За допущенные нарушения МУП Муромского района «Машинно-технологическая станция «Окская», являющееся ресурсоснабжающей организацией, обеспечивающей холодное водоснабжение в селе Польцо Муромского района, оштрафовали на 320 тысяч рублей. Директора предприятия оштрафовали на 52 тысячи рублей. Виновные обжаловали постановления, но и Муромский городской суд, и Арбитражный суд Владиимирской области оставил их без изменения.