Во всех комплексных центрах социального обслуживания населения области организовали дежурство социальных работников. В новогодние праздники жители могут обратиться в учреждение социального обслуживания населения по месту жительства ежедневно с 08.00 до 17.00.Будут работать круглосуточные социальные телефоны 8-800-450-01-21 и 8 (4922) 36-28-33. По этим номерам жители могут обратиться по вопросам оказания срочной социальной помощи.Кроме того, работает «Служба срочной социальной помощи» с единым номером «128». Комплексные центры социального обслуживания в рамках взаимодействия с благотворительным фондом «Близкие люди» предоставляют социальные услуги по сигналам, которые поступят с единого телефона «128».