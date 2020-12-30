Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев в социальных сетях рассказал о судьбе мальчика, который попал под колеса автомобиля 22 декабря в Петушинском районе.- 11- летний мальчик Артем попал под машину. В состоянии комы он был переведен в ОДКБ областного центра. После проведения видеоконференции с врачами Центра Рошаля было принято решение о срочной госпитализации ребенка. Мальчик на реанемобиле едет в Москву. Спасибо большое за содействие Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой, директору департамента здравоохранения Владимирской области Елене Утемовой и главному врачу ОДКБ Светлане Альбертовне Макаровой, - написал Геннадий Прохорычев.