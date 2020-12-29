Во Владимире приняли муниципальную программу «Повышение экологической безопасности на территории муниципального образования город Владимир» до 2025 года, которая будет финансироваться из городской казны. Как отметил начальник отдела по охране окружающей среды владимирской мэрии Сергей Сухопаров, она позволит повысить уровень экологической безопасности и сохранить природные системы во Владимире защитить природную среду и жизненно важные интересы жителей от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий. За 5 лет проведут лесопатологические обследования зеленых насаждений, поставят леса на кадастровый учет, ликвидируют свалки, усилят контроль за санитарным содержанием территории, создадут эффективные механизмы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления. Предполагается, что все это позволит городу Владимиру занять место в топ-20 городов России по состоянию экологического развития.