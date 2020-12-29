Несовершеннолетний житель Вязников в связи со смертью отца ежемесячно получал пенсию по потере кормильца. Деньги ему приходили на карту. По версии следствия, двадцатитрехлетний житель Вязников 21 декабря, зная, что номер мобильного телефона общего друга привязан к мобильному банку потерпевшего, воспользовавшись коротким номером «900» перевел восемь тысяч рублей на банковскую карту своей сожительницы. Позднее молодой человек потратил деньги на себя. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело в отношении по статье «кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Вину в совершенном преступлении признал полностью, ущерб возместил в полном объеме. Расследование уголовного дела продолжается.