Владимирцы все чаще пользуются платежными картами. Число карт, выпущенных на 1 октября 2020 года, составило 2,2 млн штук. На более явный перекос в сторону онлайна повлияла пандемия, развитие служб доставки и интернет-сервисов, а также увеличение количества устройств для приема платежных карт. На 1 октября 2020 года в регионе их было более 37,6 тысяч, что на 25,5% превышает показатель прошлого года.Всего за 9 месяцев 2020 года жители Владимирской области совершили более 276 млн операций с использованием банковских карт. Это почти на 33% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Объем операций составил 442,4 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 20%.Оплачивали товары и услуги с помощью платежных карт владимирцы чаще на 35% - проведено 224,2 млн транзакций на сумму 141,4 млрд рублей. Сумма платежей возросла на 27,5%, а средний чек покупки снизился и составил 630 рублей.При этом за первые три квартала текущего года владимирцы снимали наличные 14,7 млн раз. Это на 17% меньше, чем год назад. Сумма снятых наличных также уменьшилась – до 140 млн рублей.