В августе 2018 года между местной жительницей и ее приятельницей вспыхнул бытовой конфликт во время выпивки, во время нанесла последней не менее семи ударов в левое плечо и переднюю поверхность груди, причинив легкий вред здоровью. На крик раненой женщины о помощи пришел ее гражданский муж, который схватил гостью за руки и попытался удержать ее, чтобы избежать новых ударов ножом. Но женщине удалось освободить руку, в которой находился нож, после чего она развернулась к хозяину дома и трижды ударила ножом в грудь, а также в правое плечо, а затем сбежала из квартиры. Раненый умер на месте происшествия от проникающего колото-резаного ранения. Учитывая рецидив преступления, суд отправил ее в колонию общего режима на десять с половиной лет.