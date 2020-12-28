Как установил суд, будучи генеральным директором ООО ПКФ «ВладВторПласт», владимирец сокрыл денежные средства в размере более 3,9 миллионов рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам у организации. Как отмечает областная прокуратура, этими действиями генерального директора ООО «ПКФ «ВладВторПласт» причинен ущерб государству. В итоге мужчину признали виновным по статье «сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, в крупном размере» и оштрафовали на триста тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.