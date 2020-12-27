Шины, из которых владимирцы часто делают инсталляции для придомовых и дворовых территорий, могут обернуться немалыми штрафами, сообщает мэрия Владимира.Использование резины для благоустройства содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12 Закона Владимирской области «Об административных правонарушениях». При этом, по правилам благоустройства областного центра юридические, должностные и физические лица, а также ИП должны обеспечивать чистоту и порядок на придомовых территориях.Так, за такое \\"украшение\\" и попытку подарить вторую жизнь старым покрышкам предусмотрены немалые штрафы: для граждан в размере от 800 до 4 000 рублей, для должностных лиц - от 3 000 до 20 000 рублей, для юридических лиц — от 10 000 до 50 000 рублей.