Центр управления городскими дорогами оперативно убирает город от снега, который начался днем 25 декабря. Сегодня на улицах Владимира работают 64 единицы техники и 75 дворников.Колонны комплексных дорожных машин и грейдеры проводят патрульную снегоочистку автомобильных дорог города, в том числе в присоединенных территориях, а также их обработку противогололедными материалами. Расчистку тротуаров города выполняют 16 тракторов.Дворники расчищают остановки, лестничные сходы, пешеходные переходы, подходы к социальным объектам. Снег фронтальными погрузчиками грузится в самосвалы и вывозится на специально оборудованный полигон (снегосвалку).Заместитель директора «ЦУГД» Николай Дятлов сообщил, что работа по расчистке города от снега не прекращалась ни на час и ночью. В ночь с 25 на 26 декабря на улицах Владимира работало 53 единицы техники. Вывезено 855 кубометров снега.По вопросам уборки города можно позвонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.Жаловаться на качество уборки территорий многоквартирных домов можно по телефону 53-26-30 с 8.30 до 17.00 в будни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.