Губернатор в очередной раз продлил для жителей региона старше 65 лет «домашний арест». Выйти из дома они могут только для обращения за медицинской помощью, похода в ближайший магазин или аптеку или чтобы выгулять животных не дальше 100 метров от дома. В областной администрации отмечают, что в регионе продолжается доставка продуктов и предметов первой необходимости пожилым гражданам, которые находятся на самоизоляции. Они могут обращаться за этой помощью по круглосуточным телефонам 8 (4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21 и 112. В Службу срочной социальной помощи можно бесплатно позвонить с городского телефона по короткому номеру 128 или с мобильного телефона – по номеру 8-800-100-81-28.