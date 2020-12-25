В 2020 году на территории Владимирской области из оборота изъято более 500 поддельных денежных купюр различного достоинства. Нанесенный гражданам и организациям ущерб превысил два миллиона рублей. Лидирует по количеству подделок банкнота номиналом в 5 000 рублей.По данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, возбуждено более 400 уголовных дел, 12 жителей привлечены к ответственности за изготовление, хранение, сбыт или перевозку поддельных денег. По статье 186 УК РФ максимальное наказание - лишение свободы на срок до 15 лет.