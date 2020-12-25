На сегодняшний день ни одна школа региона не закрыта на карантин по коронавирусу полностью. Частично карантин по ковиду введен в 11 школах - в Муроме, Александровском, Киржачском, Кольчугинском и Селивановском районах. 8 школ частично закрыты на карантин по ОРВИ.- Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий организовано во всех школах Ковровского и Суздальского районов, в одной школе Владимира и в одной школе Кольчугинского района, - рассказала заместитель директора департамента образования Елена Запруднова.На частичный карантин по коронавирусной инфекции закрыты 18 детских садов в Гусь-Хрустальном, в Киржачском, Муромском, Селивановском и Судогодском районах. Один детский сад в Вязниковском районе полностью закрыт из-за карантина по COVID-19.15 детсадов закрыты частично из-за распространения ОРВИ.Сейчас на больничном по коронавирусу находятся 330 школьников и 64 воспитанника детских садов.