Сотрудники отдела транспорта и связи мэрии совместно с полицией проводят ежедневные проверки соблюдения «масочного» режима в городском общественном транспорте. Все водители и кондукторы обязаны работать с использованием средств индивидуальной защиты. Пассажиры при входе в салон общественного транспорта также должны надевать маски.Вчера, 24 декабря, прошел очередной рейд. Было проверено 48 автобусов и троллейбусов. Все кондукторы и водители во время работы использовали маски. Пассажиры, находившиеся в салонах без средств индивидуальной защиты, после профилактических бесед надевала маски.- Администрация города Владимира не ставит целью рейдов привлечение граждан к административной ответственности и взыскание штрафов, однако законодательство предусматривает значительные штрафные санкции для пассажиров общественного транспорта, нарушающих «масочный» режим, - сообщили в пресс-службе мэрии.По части 1 статьи 20.6.1 - «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» - жителям грозит штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей, должностным лицам – от 10 до 50 тысяч рублей, предпринимателям без образования юрлица – от 30 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.