Руководитель центра музейной педагогики Ольга Сорокина рассказала, что зал на первом этаже теперь смогут посещать и ребята с ограниченными возможностями, а само пространство позволит увеличить количество творческих мастер-классов и разнообразить их.Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова называет открытие выставки новогодним чудом, которое стало возможным благодаря добрым друзьям и спонсорам.Музейщики постарались создать особую атмосферу праздника. Экспонаты разбиты по определенным временным промежуткам, по которым можно проследить, как готовились и отмечали Новый год дети, как делали елочные украшения, какие сюжеты и мотивы были популярны. В музее уверены, что выставка будет интересна посетителям всех возрастов.Посмотреть выставку в «Палатах» можно будет до 14 февраля.