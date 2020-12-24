В линейный отдел полиции на станции Александров поступило сообщение о том, что в районе железнодорожной станции неизвестный, угрожая ножом, напал на тридцатидевятилетнюю местную жительницу и открыто похитил у нее сумку, в которой лежали мобильный телефон, деньги и продукты. Полицейские разыскали пятидесятипятилетнего жителя города Александрова, который неоднократно судим за совершение грабежей и насильственные действия сексуального характера. Следственным отделом Северного линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой». Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы. Как отмечают в Северном ЛУ МВД России на транспорте, несмотря на то, что подозреваемый в совершении тяжкого преступления не в полном объеме признал свою вину, транспортными полицейскими собраны неопровержимые доказательства о его причастности к совершенному злодеянию. На основании этого по ходатайству следствия ему судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.