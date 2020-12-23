В преддверии новогодних праздников Муромской городской прокуратурой вместе со спасателями провели проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности при реализации пиротехнических изделий и фейерверков. Как оказалось, у двух индивидуальных предпринимателей в нарушение закона продавались пиротехнические изделия без сертификатов о соответствии, подтверждающих их безопасное использование. Теперь пиротехнические изделия и фейерверки сняты с реализации, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, городской прокуратурой в отношении указанных индивидуальных предпринимателей возбуждены производства об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, которые находятся на рассмотрении. Им грозит штраф до тридцати тысяч рублей.