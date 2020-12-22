Во Владимире инвалиды не получали бесплатные лекарства

Прокуратура города Владимира защитила права граждан на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами. Как показала прокурорская проверка, городская поликлиника № 2 города Владимира не в полном объеме обеспечивала граждан, состоящих в реестре лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также инвалидов. В этом году четырем гражданам, которым в соответствии с требованиями законодательства положено льготное обеспечение лекарственными препаратами в связи болезнью и инвалидностью, назначали необходимые им лекарственные препараты, однако рецепты на их получение не выписывали. Главному врачу больницы внесено представление, которое рассмотрено, горожане теперь обеспечены лекарственными средствами, а одного сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности.