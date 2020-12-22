Владимирцы смогут увидеть музыкальную шкатулку 19 века

С 22 декабря по 24 января в МЦ «Палаты» пройдет мини-выставка, на которой можно увидеть настоящую музыкальную шкатулку XIX века.

Музыкальные шкатулки появились в конце XIX века в Швейцарии. В 1796 году женевский часовщик Антуан Фавр изобрел уникальный музыкальный механизм, который поместили в шкатулку. Вскоре эти изысканные игрушки обрели популярность и стали самыми желанными подарками – особенно для юных барышень. Каких только ни придумывали музыкальных шкатулок: с поющими птичками, с танцующими фигурками, с вращающимися картинками!..

Шкатулки были разных размеров: и огромные (размером со шкаф) и совсем маленькие. Чем больше была шкатулка, тем звонче и приятней звучала мелодия. Кроме того, большие шкатулки могли проигрывать поочередно от четырех до восьми различных мелодий.

Со временем музыкальные шкатулки превратились в предметы антиквариата.