Во Владимире волонтеры приобщают детей к чтению с помощью диафильмов

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Владимирские волонтеры решили пробудить интерес ребят к чтению именно через диафильмы. Проект «Читаем и творим вместе» разработан совместно с Областной библиотекой для детей и молодежи, которая располагает обширной коллекцией диафильмов. А чтобы смотреть было интереснее, волонтеры переоделись в сказочных героев.

Проект поддержан областной субсидией. В нем приняли участие три школы города Владимира, необычные сказки посмотрели 300 ребят.

— Наша команда волонтеров показывали диафильмы «Добрыня и змей», «Про Иванушку дурочка» и «Маша и медведь», — рассказывает руководитель добровольческого центра «Волонтеры культуры» Сергей Попов. – После показов мы устраивали для ребят мастер-классы, где они своими руками создавали поделки ко Дню матери и к Новому году.

По словам организаторов, проект не заканчивается. После Нового года показать диафильмы волонтеры культуры планируют в социальных учреждениях Владимира.