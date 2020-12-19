В центре Владимира торжественно открыли ретрокаток

фото с сайта городской администрации

Каток на бульваре имени Пушкина открылся уже в седьмой раз. За предыдущие шесть зимних сезонов его посетили почти сто тысяч человек. В этом году каток решили оформить в стиле ретро, воссоздав новогоднюю атмосферу советской эпохи.

В торжественной церемонии открытия катка участвовали воспитанники муниципальной ДЮСШ № 8 по фигурному катанию и хоккею с шайбой, артисты театра огня и света «Путь солнца» и кавер-группа «Лапти-бэнд».

Для посетителей катка созданы тематические фотозоны, где можно сделать красивое и необычное фото.

Вход на каток со своими коньками - бесплатный. В будни ледовая площадка работает с 16.00 до 22.00, в выходные и праздничные дни - с 10.00 до 22.00 (технический перерыв с 16.00 до 17.00).

Каток оборудован обогреваемым шатром для переодевания с ячейками для хранения личных вещей. В пункте проката можно взять коньки за 100 рублей (без ограничения времени), залог — 1500 рублей. Плата за пользование ячейкой для хранения вещей — 50 рублей.