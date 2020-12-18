Житель Гороховецкого района украл 11 бетонных столбов

В Гороховецком районе в полицию обратились собственники имущества, находящегося на территории неработающего учреждения. Они сообщили, что с территории пропали бетонные столбы.

- Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили на земле следы волочения. Оперативники нашли виновного. Им оказался местный житель, - рассказали в областном УМВД.

Мужчина в содеянном сознался, пояснив, что выкопал 11 бетонных столбов, думая, что они бесхозные. Столбы он перевез в свой двор, чтобы использовать для облагораживания придомовой территории.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража".