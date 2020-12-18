В Городищах ночью горели два дома

В районе трех ночи в поселке Городищи Петушинского района загорелись два дома - 37 и 37а. Из-за позднего обнаружения пожара и позднего сообщения в МЧС, на момент прибытия подразделений оба дома горели по всей площади. Существовала угроза загорания соседних строений.

- Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 424 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. В результате пожара сгорели два дома и транспортное средство, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

К ликвидации пожара привлекались шесть единиц техники, 22 человека личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.