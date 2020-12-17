В Гусь-Хрустальном попутчики обокрали водителя

В полицию Гусь-Хрустального обратился местный житель. Он рассказал, что подвозил двоих мужчин на машине до города. После того, как они вышли, водитель заметил пропажу: из салона пропала сумка, в которой находились мобильный телефон, деньги, банковская карта и документы на его имя. Общий ущерб составил более 20 000 рублей.

По данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, полицейские установили маршрут передвижения, а затем - личности и местонахождение попутчиков. Один из них - 36-летний житель Гусь-Хрустального района - воспользовался отсутствием внимания со стороны водителя и украл сумку. Впоследствии телефон он продал, банковской картой расплатился в магазине, а деньги потратил. Сумку выбросил. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по двум частям статьи "Кража".