Муромлянин, сбивший пешехода, отправится в колонию

Житель Мурома проведет пять лет в колонии-поселении. Как установил суд, ночью в ноябре прошлого года он пьяным сел за руль «Шкода Рапид» и погнал по городу. Он ехал по Мурому со скоростью не менее 75 километров в час и, проезжая со стороны улицы Амосова в сторону улицы Щербакова не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, а потом выехал на тротуар, где сбил пешехода. Женщина, попавшая под колеса иномарки, позднее умерла в больнице от полученных травм. Водитель раскаялся в суде, но приговор обжаловал, хотя е безуспешно: следующие несколько лет он будет несвободен. Кроме того, ему на два с половиной года запретили управлять транспортом.