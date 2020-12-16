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Во Владимире отремонтируют Судогодское шоссе

На восстановление асфальта выделят более 24 миллионов рублей
Ирина Мальцева
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Отремонтировать Судогодское шоссе планируется от улице Центральная до дома 33а по Судогодскому шоссе, в общей сложности планируется отремонтировать 20900 квадратных метров. Как отмечают в областной администрации, цель работ - восстановление эксплуатационного состояния проезжей части автомобильной дороги, устранение дефектов и повышение уровня безопасности дорожного движения. Выполнить все работы нужно до 1 июня следующего года, а гарантию на них подрядчик должен дать на четыре года. На ремонт шоссе из городского и областного бюджета планируется выделить 24 398 468 рублей. Подать заявку на участие можно до 31 декабря, а электронный аукцион проведут после праздников – 12 января.