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Общество

Во Владимирской области появится новая особая экономическая зона «Доброград-1»

Об этом сообщил губернатор Владимир Сипягин
Ирина Мальцева
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Проект новой особой экономической зоны в октябре одобрило правительство страны. В областной администрации надеются, «Доброград-1» станет новой точкой экономического роста, позволит создать производства и рабочие места, достойные зарплаты для жителей, принесет доходы в бюджет, необходимые для строительства школ, больниц, спортивных и культурных объектов, увеличения объема средств для соцподдержки граждан и многого другого. Владимир Сипягин не исключил, что если проект окажется успешным и позволит привлечь в регион крупные инвестиции, то стоит задуматься и о создании особой экономической зоне «Доброград-2».