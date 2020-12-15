Житель Владимирской области ранил полицейского

13 декабря владимирские полицейские задержали 20-летнего жителя региона. Его подозревают в краже.

- Во время задержания молодой человек оказал сопротивление и нанес колото-резаную рану одному из сотрудников полиции. В настоящее время он задержан. Сотруднику медицинская помощь оказана амбулаторно, - рассказали в областном управлении МВД.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"

Суд заключил мужчину под стражу.