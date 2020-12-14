Преподаватель Лакинской ДШИ - в числе пятерых лучших педагогов детских школ искусств в России

В Москве прошла церемония награждения победителей Всероссийского конкурсов «Лучший преподаватель детской школы искусств», учрежденных Министерством культуры России.

Призерами стали всего пять преподавателей из 124-х, вышедших в финальный этап. В отборочном этапе приняли участие 446 педагогов

В пятерку лучших вошел преподаватель по классу народных инструментов Лакинской детской школы искусств Александр Чернов.

В церемонии награждения приняли участие члены Большого жюри конкурсов - ректоры ведущих творческих вузов страны – Александр Соколов, Марина Леонова, Александр Рыжинский, Евгений Князев, члены оргкомитета конкурсов, среди которых известные деятели искусства и культуры, такие как ректор ВГИК Владимир Малышев.

Украшением церемонии стали выступления молодых дарований, воспитанников Музыкальной школы Российской академии музыки им. Гнесиных, членов большого жюри Евгения Князева и Екатерины Мечетиной, а также преподавателей и студентов Российской академии музыки имени Гнесиных.