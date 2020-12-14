Владимирский театр кукол отреставрируют на 22 миллиона рублей

ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол» проводит сразу два конкурса на ремонт и восстановление театра, общая сумма по которым около 22 миллионов рублей. В памятнике истории и культуры (бывшем Народном доме – месте митингов в 1905-1907 годах) планируется поменять полы в зрительном зале, электрику – на это уйдет чуть больше 10 миллионов, а также отреставрировать фасад здания, построенного в начале прошлого века. Подать заявки на участие в конкурсе можно до 11 января следующего года, а итоги подведут 14 января. Напомним, сейчас во Владимирской области рассматривается дело предпринимателя, обвиняемого мошенничестве и осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии. Он проводившего реставрацию памятника архитектуры в Коврове без соответствующей лицензии. Компания выиграла конкурс, подделав документы, ущерб оценили в несколько десятков миллионов.