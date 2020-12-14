В Муроме загорелся многоквартирный дом

14 декабря полпятого утра пожарных вызвали к многоквартирному жилому дому на улицу Первомайскую. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горела кровля дома, второй этаж и пристройка. Пожарные не дали огню распространиться на весь дом и ликвидировали пожар на площади 332 квадратных метров.

- Погибших и пострадавших нет. В результате сгорела кровля, второй этаж, мансарда и гараж. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

К ликвидации пожара привлекалось пять единиц техники и 16 человек личного состава.