Жители Кольчугино остались без отопления на неделю

Как сообщают местные жители, в декабре у половины города отключили отопление, причем без предупреждения. Периодически тепло пытались дать, но батареи быстро снова становились холодными. По словам горожан, в такой ситуации оказалась практически половина города, в котором «все было перекопано и перерыто». Сейчас областная прокуратура проводит проверку по факту отсутствия отопления в домах жителей города Кольчугино, о чем 12 декабря сообщили ряд федеральных каналов. Как сообщают в областной прокуратуре, сейчас тщательно изучаются все обстоятельства произошедшего, проводится опрос местных жителей, будет дана оценка законности действий местных органов самоуправления, жилищно-коммунальных служб, теплоснабжающей организации.