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Педагог из Лакинска вошел в пятерку лучших в стране

Александр Чернов вошел в число призеров Всероссийского конкурса
Ирина Мальцева
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Преподаватель по классу народных инструментов Лакинской детской школы искусств Александр Чернов стал одним из призеров Всероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств», учрежденного Министерством культуры РФ. Учитель музыки вошел в пятерку лучших педагогов детских школ искусств в России. В отборочном этапе конкурса участвовало 446 педагогов со всей страны, а в финал вышли 124. Лучших педагогов, в число которых вошел и наш земляк, торжественно наградили в Москве, а министр культуры Ольга Любимова поблагодарила их за труд, подчеркнув, что понимает, какой невероятный труд стоит за каждым ребенком.

Культура