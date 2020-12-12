Педагог из Лакинска вошел в пятерку лучших в стране

Преподаватель по классу народных инструментов Лакинской детской школы искусств Александр Чернов стал одним из призеров Всероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств», учрежденного Министерством культуры РФ. Учитель музыки вошел в пятерку лучших педагогов детских школ искусств в России. В отборочном этапе конкурса участвовало 446 педагогов со всей страны, а в финал вышли 124. Лучших педагогов, в число которых вошел и наш земляк, торжественно наградили в Москве, а министр культуры Ольга Любимова поблагодарила их за труд, подчеркнув, что понимает, какой невероятный труд стоит за каждым ребенком.