Умер бывший вице-губернатор Владимирской области Владимир Чесноков

9 декабря в Москве на 70-м году жизни после непродолжительной болезни умер бывший заместитель губернатора Владимирской области - руководитель представительства области при Правительстве РФ Владимир Яковлевич Чесноков.

Владимир Яковлевич родился в поселке Никологоры. В 1973 году окончил Ленинградский финансово-экономический институт, где прошел курс военной подготовки, и начал службу в Вооруженных Силах.

В 2006 году был уназначен вице-губернатором Владимирской области. Владимир Чесноков был организатором представительства Владимирской области при Правительстве РФ и руководителем инициативной группы по созданию Владимирского землячества в Москве.

В должности вице-губернатора Чесноков проработал до 2013 года.

Похороны Владимира Чеснокова состоятся 12 декабря в 11 часов утра на Троекуровском кладбище в Москве.