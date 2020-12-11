Бывший бухгалтер похитила у владимирской птицефабрики более пяти миллионов рублей

Сорокаоднолетняя женщина получила реальный срок за мошенничество с деньгами крупного местного предприятия. Она работала заместителем главного бухгалтера на ООО «Птицефабрика Центральная» с 2014 по 2019 года и занималась начислением зарплаты сотрудникам. Дважды в месяц она вносила изменения в соответствующие файлы и, при отсутствии на то оснований, увеличивала суммы своей зарплаты. Кроме того, она начисляла зарплату своему мужу, неработающему на птицефабрике. В общей сложности она похитила более 5,3 миллионов рублей. Вину женщина признала. Ленинский районный суд приговорил ее к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, экс-бухгалтера взяли под стражу в зале суда. Также ей предстоит компенсировать ущерб.