Жительница Владимира сменила номер телефона и лишилась ста тысяч рублей

Сорокашестилетняя жительница областной столицы обратилась в полицию, когда поняла, что с ее счета пропали сто тысяч рублей. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, женщина когда-то привязала банковскую карту к номеру мобильного телефона, которым впоследствии перестала пользоваться, но банк об этом не уведомила. Спустя некоторое время абонентский номер был передан новому пользователю – тридцатитрехлетней жительнице Ленинградской области случайно получившей доступ к чужому счету. Полицейские сумели ее найти и женщина призналась, что начав получать смс-уведомления поняла, что может распоряжаться чужими деньгами и потратила сто тысяч на свои желания. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье кража, идет расследование. Владимирские полицейские напоминают владельцам банковских карт: своевременно сообщайте в банковские учреждения о смене абонентского номера, к которому привязана карта, либо принимайте меры к отключению услуг, а также уведомляйте об утере карты и необходимости блокирования операций по привязанному к ней счету.