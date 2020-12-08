Житель Киржача забил до смерти многодетного отца

В середине августа прошлого года около одиннадцати часов вечера в полицию позвонили спасатели: после тушения пожара в доме 16 по улице Жданова города Киржача они обнаружили тело мужчины. Как оказалось, погибшим был тридцатитрехлетний житель гражданин ближнего зарубежья, который нелегально приехал в Россию на заработки. Деньги он отправлял своей семье, где росло трое маленьких детей. 19 августа 2019 года погибший познакомился на вокзале с сорокатрехлетним местным жителем, мужчины выпили и отправились отдыхать дальше в заброшенный дом на улице Жданова, который облюбовали бездомные. Как часто бывает, во время посиделок с алкоголем между случайными знакомыми вспыхнула ссора, и житель Киржача нанес приезжему травмы, от которых тот умер. Очевидцы - «обитатели» дома – ушли до того, как вспыхнул пожар, но по их словам, ссора между мужчинами возникла из-за мобильного телефона. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, житель Киржача получил десять лет колонии строгого режима.