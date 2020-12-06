Во Владимире из горящей квартиры эвакуировали двух человек

19.50 6 декабря в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Перекопский городок во Владимире.

Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место, не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади 1 квадратный метр. Сгорела внутренняя отделка квартиры. Погибших и пострадавших нет.

Сотрудники МЧС эвакуировали с места пожара 2 человека, из них 1 ребенок. На место ЧП выезжали 6 единиц техники и 18 человек личного состава. Дознаватели МЧС расследуют причину случившегося.