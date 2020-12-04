Трое владимирцев вымогали деньги у мужчин, якобы укравших у них франшизу

В Октябрьском районном суде города Владимира вынесли приговор троим местным жителям. Их признали виновными за вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия.

По данным прокуратуры Владимирской области, подсудимые решили завладеть чужими деньгами. Они придумали историю о якобы украденной франшизе по открытию круглосуточных алкогольных магазинов.

16 мая 2018 года один из подсудимых назначил встречу во владимирском кафе двум мужчинам, которых обвинил в воровстве франшизы. Туда же приехали другие соучастники преступления, избили потерпевших и потребовали 600 тысяч рублей за нарушение авторских прав - идея франшизы будто бы принадлежала одному из злоумышленников. Мужчины, опасаясь за жизнь, были вынуждены согласиться. После передачи половины оговоренной суммы подсудимых задержали. Вину они не признали.

Суд назначил одному из них наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, двум другим - 1 год 3 месяца каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Подсудимые взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.