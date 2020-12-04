Юный ковровчанин выйдет на сцену всероссийского конкурса «Синяя птица»

6 декабря в эфир телеканала «Россия» выйдет третий выпуск конкурса детских талантов «Синяя птица», где юные артисты самых разных жанров делают первый шаг к мечте. Одним из конкурсантов станет Петр Милованов, уроженец Коврова, переехавший в Москву на время обучения в РАМ имени Гнесиных. Петр виртуозно играет на аккордеоне, является лауреатом серьезных музыкальных конкурсов и стипендиатом Международного Благотворительного Фонда Владимира Спивакова.

В этом выпуске с талантливым музыкантом будут соперничать брейк-дансер из Ижевска, гимнастка из Москвы, дрессировщица козы со своим домашним питомцем и другие яркие звездочки со всей страны. Ведущая проекта «Синяя птица» Дарья Златопольская.

Увидеть захватывающие номера талантливых артистов можно будет уже в это воскресенье, в 18:15, на телеканале «Россия». Поддержать Петра Милованова можно в бесплатном зрительском голосовании через смс, а также в мини-приложении «Синяя птица» ВКонтакте.