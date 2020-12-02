В Александрове при пожаре дома пострадал мужчина

В 12.43 2 декабря сотрудникам МЧС позвонили местные жители и сообщили о пожаре в многоквартирном доме. Через несколько минут прибыли первые подразделения и не дали огню распространиться на большую площадь. Из горящей квартиры эвакуировали пятерых человек. Один - мужчина 1958 года рождения - пострадал.

В квартире сгорело имущество, площадь пожара составила два квадратных метра, сообщили в пресс-службе МЧС России по Владимирской области. К месту выезжали пять единиц техники и 14 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.