Житель Покрова украл со стройки 25 балок больше чем на 1 миллион рублей

30-летнего жителя Покрова обвиняют в краже, совершенной в особо крупном размере.

- В феврале текущего года в полицию поступило сообщение о пропаже с территории стройки 25 металлических балок, общей массой более девяти тонн. Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 1 100 000 рублей, - рассказали в областном управлении МВД.

Полицейские задержали сторожа, работавшего на объекте. Оказалось, что находясь на работе, он дважды нанимал погрузчик, похищал балки и перевозил их в пункт приема металлолома. На вопросы водителя погрузчика о собственнике балок мужчина отвечал, что они ему переданы в счет оплаты за работу.

После хищения мужчина уехал в соседний регион, где потратил все деньги на проживание в гостиницах и посещение увеселительных заведений.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.