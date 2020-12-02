Экс-директор Владимирского медицинского информационно-аналитического центра останется под арестом

В середине ноября бывший директор ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр» Иван Сметанин по решению Октябрьского районного суда оказался под стражей. Под арест его отправили на один месяц и тридцать суток – до 9 января. Экс-руководитель обвиняется в растрате - хищении денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, он в рамках государственного контракта на поставку в ГБУЗ ВО «МИАЦ» серверного оборудования на сумму 121 899 791 рублей 85 копеек, вверенных ему как директору ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр», похитил эти средства с использованием служебного положения. Защитник обвиняемого обжаловал постановление районного суда, но вышестоящая инстанция не усмотрела нарушения требований действующего уголовно-процессуального законодательства, влекущих отмену или изменение судебного решения, и в удовлетворении жалобы отказала.