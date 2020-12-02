Владимирские спортсменки привезли несколько медалей с Всероссийских соревнований по аэробике

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С 26 по 29 ноября в Чебоксарах состоялись Всероссии ские соревнования «Венец Поволжья 2020». На помост ФОК «Спартак» вышли более 470 спортсменов, из которых 14 - представительницы Владимирскои области (воспитанницы СК «Буревестник» при ВлГУ).

В соревнованиях юниоров в номинации «Танцевальная гимнастика» серебро завоевали владимирские спортсменки: Стефания Шатунова, Валерия Солдатова, Дарья Кушнер, Ольга Рыбакова, Арина Макарова, Влада Казакова, Зоя Щербакова и София Жданова.

В групповых упражнениях юниоров 3 место заняли: Стефания Шатунова, Валерия Солдатова, Дарья Кушнер, Ольга Рыбакова, Арина Макарова,

В группах возрастнои категории 9-11 лет бронзу завоевали:Дарья Махалова, Александра Жданова, Варвара Карева, Варвара Коробкина и Лиза Симонова.

В индивидуальных выступлениях девочек золотую медаль завоевала Екатерина Кузьмина.