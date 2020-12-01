В Муромском салоне красоты нашли нарушения

Как показала проверка, проведенная прокуратурой осенью этого года, генеральный директор муромской косметологии «Академия-красоты» на момент проверки не имел высшего медицинского образования, предусмотренного требованиями действующего законодательства. Кроме того, у руководителя не было сертификат по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье», а срок действия сертификата по специальности «Организация здравоохранения и общественное здравоохранения» истек. После вмешательства прокуратуры директором компании стал специалист, имеющий высшее медицинское образование и соответствующий сертификат специалиста, а заместитель генерального директора продлил действие необходимого для работы сертификата. Одного сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности, а сама косметология получила предупреждения.