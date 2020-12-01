В детскую больницу в Александрове закупили новое оборудование

Александровская детская районная больница получила УЗИ-аппарат, гастродуоденоскоп, офтальмологический тонометр и кардиограф. В этом году оборудование районной больницы уже обновляли: туда приобрели ЛОР-комбайн и анализатор мочи. Как сообщила главный врач детской больницы Ирина Галаева, оборудование введено в эксплуатацию и активно используется, а значит, качественная диагностика на уровне поликлиники стала доступнее. До конца года медики должны получить цифровой рентген-аппарат, а в следующем году запланирован ремонт стационара педиатрического отделения и организация бережливой поликлиники. Кстати, в регионе в рамках нацпроекта уже отремонтированы и оснащены современным медицинским оборудованием Детская городская поликлиника №1 г. Владимира, детская городская больница г. Гусь-Хрустальный, детские поликлиники Камешковской, Киржачской и Судогодской центральных районных больниц.