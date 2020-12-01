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Общество

Во Владимирской области установят 20 комплексов фотовидеофиксации

Их установят во всех районах области
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Во Владимирской области до конца 2020 года установят 20 комплексов фотовидеофиксации. Их поставят на наиболее аварийных участках дорог региона (их определили в ГИБДД).

Вот где они будут стоять:

– в Камешковском районе на 15-м, 19-м и 29-м км автодороги Хохлово – Камешково – Ручей и на 2-3-м км автодороги Камешково – Волковойно – Патакино – Высоково;

– в Киржачском районе на 15-м км автодороги Кольчугино – Киржач и на 11-12-м км автодороги Дубки – Киржач;

– в Ковровском районе на 40-м км автодороги Хохлово – Камешково – Ручей и на 22-23-м км автодороги Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма;

– в Кольчугинском районе на 55-м и 72-м км автодороги Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики;

– в Меленковском районе на 44-м км автодороги Касимов – Муром – Нижний Новгород;

– в Петушинском районе на 5-6-м км автодороги «Волга» – Вольгинский – Перново;

– в Собинском районе на 6-9-м км автодороги Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики;

– в Судогодском районе на 4-5-м км автодороги Владимир – Улыбышево – Коняево и на 53-м и 69-м км автодороги Владимир – Муром – Арзамас;

– в Суздальском районе на 9-11-м и 16-м км автодороги Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский;

– в Юрьев-Польском районе на 40-м и 93-м км автодороги Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский.