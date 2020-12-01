Во Владимире к новому году откроется общественный каток

Открытие катка запланировано на вторую половину декабря, ближе к новогодним праздникам, но не позднее 28 числа. Предполагается, что для владимирцев устроят концерт с выступлением музыкальной группы и танцами, для этого на катке организуют сцену. Также гостей ждет фаер-шоу. Кроме того, установят две тематические фотозоны, будет работать фотограф и ведущий. Сейчас мэрия проводит аукцион, выбирая организаторов праздничного открытия. Подать заявку можно до 9 декабря. Потратить на открытие катка чиновники готовы немногим более двухсот тысяч рублей, впрочем, эта цена может снизиться.